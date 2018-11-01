На Луганському напрямку бойовики застосували артилерію [ Редактировать ]
До подій на сході країни. Окупанти застосували артилерію на Луганському напрямку. Вночі відкрили вогонь зі 122-го калібру по селищу Нижнє. По Кримському били з важких мінометів.
На інших ділянках лінії розмежування обстрілювали з гранатометів та стрілецької зброї. Двох українських бійців поранено.
Загалом, за добу 24 ворожих обстріли. Сьогодні найманці атакували в районі Авдіївки, минулося без втрат - повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил.
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