До подій на сході країни. Окупанти застосували артилерію на Луганському напрямку. Вночі відкрили вогонь зі 122-го калібру по селищу Нижнє. По Кримському били з важких мінометів.

На інших ділянках лінії розмежування обстрілювали з гранатометів та стрілецької зброї. Двох українських бійців поранено.

Загалом, за добу 24 ворожих обстріли. Сьогодні найманці атакували в районі Авдіївки, минулося без втрат - повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил.