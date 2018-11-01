Вот и наступил последний месяц осени. Многих одолевает осенняя хандра, грусть, усталость. Отвлекитесь от будничных проблем, послушав любимые треки. Мы собрали для вас самые популярные песни этого сезона.

1. ЛСП, Feduk, Егор Крид - Холостяк

2. Kanye West & Lil Pump ft. Adele Givens - "I Love It"

3. Imagine Dragons - Natural

4. Егор Крид feat. Филипп Киркоров - Цвет настроения черный

5. Pharaon - Не по пути

6. Little Big – Skibidi

7. XXXTentacion & Lil Pump ft. Maluma & Swae Lee - "Arms Around You"

8. Ellie Goulding, Diplo, Swae Lee - Close To Me

9. Тима Белорусских - Мокрые кроссы

10. Леша Свик - Малиновый свет

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