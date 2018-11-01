Топ-10 музыкальных хитов этой осени [ Редактировать ]
Вот и наступил последний месяц осени. Многих одолевает осенняя хандра, грусть, усталость. Отвлекитесь от будничных проблем, послушав любимые треки. Мы собрали для вас самые популярные песни этого сезона.
1. ЛСП, Feduk, Егор Крид - Холостяк
2. Kanye West & Lil Pump ft. Adele Givens - "I Love It"
3. Imagine Dragons - Natural
4. Егор Крид feat. Филипп Киркоров - Цвет настроения черный
5. Pharaon - Не по пути
6. Little Big – Skibidi
7. XXXTentacion & Lil Pump ft. Maluma & Swae Lee - "Arms Around You"
8. Ellie Goulding, Diplo, Swae Lee - Close To Me
9. Тима Белорусских - Мокрые кроссы
10. Леша Свик - Малиновый свет
Смотрите также хиты лета 2018.
по теме
Вокалистку популярной группы жестоко избили
В Москве избили вокалистку известной группы "Маша и медведи" Марию Макарову
Spotify составил топ лучших песен
Музыкальная стриминговая платформа Spotify в честь своего юбилея составила список лучших хитов за последнее десятилетие.
Кабмин назначил нового главу Пенсионного фонда
В четверг, 31 октября, Кабинет министров Украины освободил от обязанностей председателя Пенсионного фонда Украины Алексея Зарудного
Экоактивисты не осознают последствия остановки заводов - эксперт
Активисты, которые устраивают экологические протесты в промышленных городах и участвуют в них, не осознают возможных последствий остановки градообразующих предприятий
Авиакатастрофа в Индонезии: спасатели обнаружили "черный ящик"
Это дает надежду на то, что станет известна причина крушения самолета