Майкл Джексон очолив рейтинг найбагатших зірок [ Редактировать ]
Майкл Джексон очолив рейтинг найбагатших зірок, яких уже немає серед живих - за версією журналу Forbes. Торік на творчій спадщині Джексона зуміли заробити 400 мільйонів доларів.
Найбільше доходів приніс продаж його частки в одній зі звукозаписувальних компаній.
Другу позицію у цьому ж списку посів король рок-н-ролу Елвіс Преслі.
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