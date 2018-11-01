Майкл Джексон очолив рейтинг найбагатших зірок, яких уже немає серед живих - за версією журналу Forbes. Торік на творчій спадщині Джексона зуміли заробити 400 мільйонів доларів.

Найбільше доходів приніс продаж його частки в одній зі звукозаписувальних компаній.

Другу позицію у цьому ж списку посів король рок-н-ролу Елвіс Преслі.