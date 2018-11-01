В среду, 31 октября в Индонезии спасателям удалось засечь сигнал, который, как предполагается, исходит от "черного ящика" рухнувшего в Яванское море авиалайнера компании Lion Air. Это дает надежду на то, что станет известна причина крушения самолета. Об этом сообщают Еuronews.

Данную информацию проверяют водолазы. Поиски ведутся на глубине до 40 метров.

"Согласно показаниям наших датчиков, обнаруженный объект и есть "черный ящик". Но поднять его со дна мешает слишком быстрое течение", - заявил главнокомандующий ВС Индонезии Хади Тчахджанто.

Участникам поисково-спасательной операции также удалось обнаружить на морском дне три крупных объекта. Скорее всего, это части корпуса самолета.

Напомним, 29 октября пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании "Lion Air" разбился после вылета из аэропорта Джакарты (Индонезия). Самолет пропал с радаров спустя 13 минут после взлета. Как рассказал агентству представитель поисково-спасательных служб, самолет упал в море.

Смотрите также видео с места трагедии.

Кроме того, появилась информация о количестве жертв авиакатастрофы.

А один из пассажиров чудом спасся от смерти.