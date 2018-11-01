В Киеве ограничили скорость движения до 50 км/ч [ Редактировать ]
В Киеве с четверга, 1 ноября, на 17 основных магистралях города скорость движения транспорта снова ограничат до 50 км/ч.
Об этом сообщает первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий в Facebook.
Ранее на этих участках разрешили ездить со скоростью 80 км/ч.
"Для тех, кто уже привык ездить 80 км/ч по 17 основным магистралям Киева напоминаю, что с 1 ноября, согласно решению КГГА, разрешенная скорость по всем улицам города будет 50 км/ч", - сообщил Билошицкий.
Решение связано с тем, что в связи с приближением зимнего периода "дорожные условия в этот период уже не будут позволять двигаться с такой скоростью".
В то же время, он отметил, что разрешение двигаться со скоростью 80 километров восстановят с 1 апреля 2019 года.
Напомним, в Украине ввели новые штрафы за превышение скорости на дорогах.
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