Кабмин назначил нового главу Пенсионного фонда [ Редактировать ]
В четверг, 31 октября, Кабинет министров Украины освободил от обязанностей председателя Пенсионного фонда Украины Алексея Зарудного и назначил вместо него Евгения Капинуса. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в комментарии "РБК-Украина".
"Да, Кабмин освободил от обязанностей председателя Пенсионного фонда Алексея Зарудного и назначил вместо него Евгения Капинуса", - сказал он.
Капинус занимал должность госсекретаря Минфина с февраля 2017 года по октябрь 2018 года. До этого он был замминистра финансов.
С 2003 года работал главным консультантом отдела по вопросам структурных изменений и инфраструктуры рынка в Администрации президента.
С 2005 года начал работать в Главной службе социально-экономического развития Секретариата президента, где занимал руководящие должности.
С 2010 по 2011 года был советником вице-премьер-министра секретариата Кабинета министров, а затем работал координатором в Координационном центре экономических реформ при президенте.
В 2015 году возглавил Координационный центр обеспечения взаимодействия с Кабмином.
Ранее мы писали о том, что Порошенко назначил главу Киевской ОГА.
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