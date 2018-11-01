В четверг, 31 октября, Кабинет министров Украины освободил от обязанностей председателя Пенсионного фонда Украины Алексея Зарудного и назначил вместо него Евгения Капинуса. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в комментарии "РБК-Украина".

"Да, Кабмин освободил от обязанностей председателя Пенсионного фонда Алексея Зарудного и назначил вместо него Евгения Капинуса", - сказал он.

Капинус занимал должность госсекретаря Минфина с февраля 2017 года по октябрь 2018 года. До этого он был замминистра финансов.

С 2003 года работал главным консультантом отдела по вопросам структурных изменений и инфраструктуры рынка в Администрации президента.

С 2005 года начал работать в Главной службе социально-экономического развития Секретариата президента, где занимал руководящие должности.

С 2010 по 2011 года был советником вице-премьер-министра секретариата Кабинета министров, а затем работал координатором в Координационном центре экономических реформ при президенте.

В 2015 году возглавил Координационный центр обеспечения взаимодействия с Кабмином.

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