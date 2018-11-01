В Херсоне произошла драка со стрельбой [ Редактировать ]
Ночью 31 октября в Херсоне в парке Славы произошла массовая драка. Об этом сообщает kherson.net.ua.
Один из участников применил оружие, в результате чего был ранен один человек.
К моменту приезда полиции большинство участников драки скрылось, остались только несколько человек, которые пытались помочь пострадавшему.
Автомобиль стрелявшего был остановлен на углу пр. Ушакова и ул. Пугачева, он задержан. Пострадавший горспитализирован.
Ранее мы писали о перестрелке в Бердянске
по теме
Перестрелка в центре Бердянска: детали происшествия
В центре Бердянска вооруженный грабитель устроил перестрелку
Перестрелка в центре Бердянска: новые детали происшествия
В центре Бердянска вооруженный грабитель устроил перестрелку, ранив двоих людей
У центрі Бердянська сталася стрілянина
Озброєний грабіжник влаштував стрілянину у центрі Бердянська. Інцидент стався напередодні о дев'ятій вечора
В США убили известного рэпера
В Новом Орлеане, США расстреляли американского рэпера Young Greatness
Стрельба в синагоге США: детали трагедии
Подозреваемый ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов