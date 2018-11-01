Ночью 31 октября в Херсоне в парке Славы произошла массовая драка. Об этом сообщает kherson.net.ua.

Один из участников применил оружие, в результате чего был ранен один человек.

К моменту приезда полиции большинство участников драки скрылось, остались только несколько человек, которые пытались помочь пострадавшему.

Автомобиль стрелявшего был остановлен на углу пр. Ушакова и ул. Пугачева, он задержан. Пострадавший горспитализирован.

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