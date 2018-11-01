Здоровье Меган Маркл страдает от замужества [ Редактировать ]
На ногах герцогини Сассекской Меган заметили изъяны, когда она разулась на церемонии в центре духовного развития племени маори Te Papaiouru Marae в новозеландском городе Роторуа. Об этом сообщает Daily Mail.
На правой стопе принцессы появился крупный волдырь, а на большом пальце левой ноги - шрам. По мнению экспертов, он мог образоваться после операции по удалению аналогичного волдыря.
Ортопед Роберт Дафф считает, что причина проблем со стопами Меган Маркл - постоянное ношение туфель на каблуках, которые входят в список правил королевского дресс-кода.
"На ее правой ноге мозоль и костный нарост. Чрезмерное ношение каблуков всегда привходит к подобным образованиям. Именно это и произошло в случае Меган", - прокомментировал он.
В июне сообщалось, что Меган Маркл пришлось отказаться от обуви на плоской подошве из-за 16-сантиметровой разницы в росте с мужем. Большая разница в росте между партнерами создает дисбаланс на фотографиях, и герцогиня Сассекская вынуждена все время надевать высокие каблуки, чтобы минимизировать разницу с супругом.
Ранее мы писали, что Майли Сайрус сняла клип в Киеве
по теме
Віндзорський замок відкрив виставку до свого тисячоліття
Роздивитися ближче весільну сукню Меган Маркл тепер зможе кожен. Віндзорський замок відкрив виставку, присвячену своєму тисячоліттю
Меган Маркл оконфузилась на встрече с принцессой (фото)
Беременная Меган Маркл прибыла в столицу Тонга Нукуалофу с мужем принцем Гарри во время 16-дневного королевского тура
Принц Гаррі та Меган Маркл чекають на первістка
Поповнення у королівській родині. Принц Гаррі та Меган Маркл чекають на первістка. Малюк має народитися наприкінці квітня. Який титул отримає новонароджена дитина та як почувається вагітна герцогиня
Принц Гаррі та його дружина Меган чекають на первістка
У повідомленні йдеться, що монарше подружжя дуже цінує підтримку, яку надали люди зі всього світу, і раде поділитися з усіма - щасливою новиною
Британці тренують собак "полювати" на малярію (відео)
"Мисливці на малярію". Таку незвичайну професію почали освоювати собаки у Великій Британії. Як чотирилапі можуть виявляти цю небезпечну хворобу?