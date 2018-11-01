До подій на сході країни. Окупанти застосували артилерію на Луганському напрямку. Уночі відкрили вогонь зі 122-го калібру по селищу Нижнє. По Кримському гатили з важких мінометів.

На інших ділянках лінії розмежування били з гранатометів та стрілецької зброї. Двох українських бійців поранено. Загалом, за добу - 24 ворожих обстріли.

Сьогодні найманці атакували в районі Авдіївки, минулося без втрат - повідомили у штабі операції об'єднаних сил.