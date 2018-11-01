Біля Горлівки бойовики стали ближче до українських позицій [ Редактировать ]
У районі Горлівки бойовики просунулись уперед і спинилися на кілометр ближче до українських позицій. Про це повідомив представник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг.
За його словами, безпілотні літальні апарати далекого радіусу дії виявили біля Горлівки нові системи траншей, які тягнуться на захід, скорочуючи відстань між позиціями сторін.
Олександр Хуг заявив, що, загалом, конфлікт на сході України не можна вважати замороженим. Задля його розв'язання достатньо лише ухвалити, цитую, відповідне рішення. Яке саме - не поточнив.
Нагадаю, Хуг cьогодні йде з посади представника місії ОБСЄ в Україні.
по теме
Боевики заняли территории под Горловкой
Боевики продвинули вперед свои позиции в районе Горловки Донецкой области
Бойовики стали ближче до українських позицій
У районі Горлівки бойовики просунулись уперед і стали на кілометр ближче до українських позицій. Про це повідомив представник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг
На Донбассе обнаружили ракетный комплекс боевиков (видео)
Представители ОБСЕ обнаружили на Донбассе зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Оса"
Атака на Марьинку: ранен мирный житель
Во время обстрела Марьинки боевики нанесли сквозное пулевое ранение мирному жителю
На Луганщині сапери розміновують території поблизу військових частин
Військові інженери готуються перевірити одну з ґрунтових доріг у Луганській області поблизу військової частини. Обабіч можуть залишатися старі міни, встановлені ще на початку війни. Крім того, з'явилися нові, замасковані диверсантами