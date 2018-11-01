У Херсонській області закриють повітряний простір [ Редактировать ]
Через випробування зенітних ракет у Херсонській області, над Чорним морем, закриють повітряний простір площею 100 на 450 кілометрів. Стрільби відбудуться з 1 по 4 листопада.
Які саме пуски будуть здійснені наразі не відомо.
Раніше Командувач Військово-Морських Сил Ігор Воронченко зазначив, що до кінця поточного року заплановані пуски крилатої ракети "Нептун".
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