Канцлер Німеччини прибуде до Києва [ Редактировать ]
Сьогодні до Києва приїде Ангела Меркель. Федеральна канцлерка Німеччини відвідає українську столицю на запрошення президента України Петра Порошенка.
Під час спільної зустрічі політики говоритимуть, передусім, про зміцнення українсько-німецького партнерства, про дотримання Мінських домовленостей та ситуацію на Донбасі. Далі за графіком - перемовини з українським прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та виступ в одному з київських вишів.
Цей візит Ангели Меркель до Києва стане третім за останні 4 роки.
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