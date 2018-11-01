Цей візит Ангели Меркель до Києва стане третім за останні 4 роки

Сьогодні до Києва приїде Ангела Меркель. Федеральна канцлерка Німеччини відвідає українську столицю на запрошення президента України Петра Порошенка.

Під час спільної зустрічі політики говоритимуть, передусім, про зміцнення українсько-німецького партнерства, про дотримання Мінських домовленостей та ситуацію на Донбасі. Далі за графіком - перемовини з українським прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та виступ в одному з київських вишів.

Цей візит Ангели Меркель до Києва стане третім за останні 4 роки.