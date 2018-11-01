У центрі Бердянська цієї ночі сталася стрілянина. За попередньою інформацією, невідомий прийшов до ломбарду біля ринку, аби обміняти там фальшиві гроші. Валютники це запідозрили і відмовили йому. У відповідь - чоловік дістав пістолет і відкрив вогонь.

Двоє людей дістали поранення. Стрілка затримали очевидці і передали поліції. Щоправда, спочатку його добряче відлупцювали. Поранені чоловіки зараз у стабільно тяжкому стані. У них вогнепальні поранення живота. Невідкладна допомога знадобилась і 37-річному нападникові.

Зброю у нього вилучили та віддали на експертизу. Прокоментувати інцидент поліція обіцяє згодом.