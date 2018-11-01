На Волинь повернулася учасниця "Ігор нескорених" Майя Москвич [ Редактировать ]
На Волинь повернулася учасниця "Ігор нескорених" Майя Москвич. Лучанка тріумфально виступила на змаганнях у Сіднеї, здобула дві золоті медалі у стрільбі з лука. Нескорена Майя - єдина жінка у національній збірній України. Як зустрічали земляки володарку "золота" - дивімось у нашому сюжеті.
На зустріч із земляками Майя Москвич прийшла у костюмі української збірної на "Іграх Нескорених". З собою привезла два "золота" та синьо-жовтий стяг, який її супроводжував у Сіднеї.
"Дарую вам переможний прапор, який побував не тільки на моїх плечах, а на плечах багатьох тих, хто отримував золото, тому що він вився найбільшим і найгарнішим".
Чемпіонку волиняни зустрічали оплесками.
"Я вам надзвичайно вдячна за підтримку. Ви навіть не уявляєте, наскільки вона відчувалася. Мені хочеться вас всіх обняти і подякувати".
Майя - єдина жінка в українській збірній. Вона представляла Україну в спортивній стрільбі з лука. Добровольцем понад три роки захищала країну на Сході. Та у 2018 зброю змінила на лук. На змаганнях такого рівня Майя Москвич була уперше і одразу здобула два "золота" серед новачків та у командному заліку збірної.
"Я взяла лук в березні цього року і я не знала, які в мене будуть суперники. Все, що я знала, що мені треба відпрацювати кожен постріл, щоб потім не жаліти", - говорить Майя Москвич, переможниця "Ігор Нескорених".
Землякам Майя зізналася, що перемогою завдячує молитвам та вірі у неї усіх своїх уболівальників.
"На цих медалях написано: I am the master of my fate. Це означає, що я володар своєї долі і я капітан мого духу. Це означає, що ми самі керуємо собою в подальшому житті", - говорить Майя Москвич, переможниця "Ігор Нескорених".
"Вона надихає людей з обмеженими можливостями на віру в себе і вона показує приклад, як треба боротися і як треба досягати свої мети", - говорить Ніна Скулінець, мешканка Луцька.
Найближчим часом Майя мріє відпочити. А згодом знову приступити до тренувань. Стрільбу полишати жінка не збирається. Чемпіонка підписала синьо-жовтий переможний прапор. Він прикрашатиме Музей слави Волині.
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