США употужнюють кордон із Мексикою [ Редактировать ]
США употужнюють кордон із Мексикою, щоб зупинити "караван мігрантів". Дональд Трамп розпорядився відрядити на підмогу прикордонникам 15 тисяч військовослужбовців - утричі більше, ніж планували раніше. Також глава Білого дому погрожує узагалі закрити південний кордон, якщо мексиканська влада не протидіятиме просуванню нелегалів.
Уже кілька тижнів до США у пошуках кращого життя пішки йдуть сотні мігрантів із Гондурасу та Сальвадору.
"Через караван ми виведемо наших військових. У нас є приблизно 5-8 тисяч людей, але ми збільшимо кількість військових до 10-15 тисяч на прикордонному патрулюванні та у міграційній та митній поліції. Ніхто не зайде. Ми не дозволимо нікому зайти", - заявив Дональд Трамп, президент США.
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