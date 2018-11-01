США употужнюють кордон із Мексикою, щоб зупинити "караван мігрантів". Дональд Трамп розпорядився відрядити на підмогу прикордонникам 15 тисяч військовослужбовців - утричі більше, ніж планували раніше. Також глава Білого дому погрожує узагалі закрити південний кордон, якщо мексиканська влада не протидіятиме просуванню нелегалів.

Уже кілька тижнів до США у пошуках кращого життя пішки йдуть сотні мігрантів із Гондурасу та Сальвадору.

"Через караван ми виведемо наших військових. У нас є приблизно 5-8 тисяч людей, але ми збільшимо кількість військових до 10-15 тисяч на прикордонному патрулюванні та у міграційній та митній поліції. Ніхто не зайде. Ми не дозволимо нікому зайти", - заявив Дональд Трамп, президент США.