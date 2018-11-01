В Верховной Раде 12 июля был зарегистрирован законопроект №8591, предусматривающий установление правила равномерного распределения аптек с введением минимального расстояния между ними в 500 метров, авторами которого являются народные депутаты Ирина Сысоенко, Анна Романова, Тарас Креминь, Александра Кужель, Ольга Богомолец, Елена Кондратюк, Ирина Геращенко, Олег Мусий и Андрей Шипко.

Аналитики считают последствия принятия законопроекта негативными. Кроме этого, эксперты фармрынка убеждены, что зампредседателя комитета ВРУ по вопросам здравоохранения Ирина Сысоенко ("Самопоміч") лоббирует интересы крупных фармацевтических производителей, сообщает "Обозреватель".

В качестве трех основных рисков аналитики выделяют искусственный дефицит лекарств, рост цен на медикаменты, а также лишение инвалидов и пенсионеров возможности самостоятельно добраться до нужной аптеки.

"От принятия данного законопроекта прежде всего проиграют клиенты, пациенты, покупатели. Во-первых, уменьшится доступность аптек для инвалидов, поскольку закон ограничит расстояние между аптеками 500 м вместо существующих 140 м. Во-вторых, снижение конкуренции среди розничных аптек приведет к тому, что цены на лекарства будут регулироваться уже не рыночной наценкой в 10-12%, а только государственной - 25%. А значит цены на лекарства поднимутся на 13-15%", - считает представитель ОО "Всеукраинская аптечная палата" Вячеслав Сауц.

Под угрозой оказывается и программа "Доступні ліки", благодаря которой государство компенсирует стоимость лекарств людям с сердечными заболеваниями, астмой и диабетом. Проблема заключается в том, что каждая небольшая аптечная сеть должна как-то спрогнозировать потребность, закупить товар у дистрибьюторов с отсрочкой платежа по полной цене, потом отпустить его практически бесплатно и ожидать возмещения от государства. В общем сеть не уложится в отсрочку платежа, то есть будет заблокирована отгрузка всего товара дистрибьютором. Это прямой путь к тотальному дефициту лекарств.

"Я не вижу никакой целесообразности в ограничении количества аптек. На сегодняшний день лишних аптек нет ни в городе, ни в селе. В некоторых селах, даже в Киевской области, их осталось всего по одной. И почему именно 500 метров нужно идти до аптеки? Наша ассоциация считает это ограничение нецелесообразным. Как в результате предлагаемых мер улучшится обслуживание людей? Вместо пяти человек в очереди будут стоять десять, и не каждый, кто сможет добраться до аптеки, сумеет выстоять ту очередь", - говорит глава Ассоциации инвалидов-спинальников Украины Иван Марусевич.

Однако, депутат Сысоенко продолжает лоббистскую деятельность, целью которой является перекраивание аптечного рынка в пользу фармацевтических производителей, тем самым обеспечив им влияние на ценообразование в аптеках, считают аналитики.

Эксперты опасаются, что если депутаты проголосуют за вышеуказанный закон, это приведёт к полному коллапсу на рынке. Поскольку документ предусматривает обязательное наличие высшего фармацевтического образования у владельцев аптечных сетей. Закрытие аптек, которое неизбежно последует в результате принятия закона, также скажется на занятости их работников. На сегодняшний день аналитики говорят о 40 тысячах потенциальных безработных.