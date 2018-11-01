Туреччина оприлюднила перший офіційний звіт про вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашоґджі. Злочин був заздалегідь спланованим - ідеться у доповіді.

Чоловіка задушили, щойно він увійшов на територію консульства Саудівської Аравії в Стамбулі. Потім його тіло розчленували та знищили. Опозиційний журналіст Хашоґджі зник місяць тому. Справа набула міжнародного розголосу.

Цього тижня Туреччину відвідав генпрокурор Саудівської Аравії. За словами турецької сторони - візит був безрезультатним. Ер-Ріяд спростовує причетність монархічної верхівки до резонансного вбивства.