Столиця Мексики залишилася без води [ Редактировать ]
Мільйони жителів мексиканської столиці залишилися без води. У місті ремонтують основні системи водопостачання. Роботи триватимуть щонайменше 4 дні. Але повністю все повернуть до ладу лише після 8 листопада.
У цей час води не вистачатиме половині населення Мехіко - приблизно 4 мільйонам людей, а також 3 мільйонам жителів передмістя. До шкіл, лікарень і деяких житлових будинків привезли цистерни. Місцева влада попросила людей економити воду, не прати і не приймати ванн.
"Якби водопостачання не припинили зараз через ремонтні роботи, то у наступних два місяці Мехіко би страждало від нестачі води. Це було важливо зробити для системи водопостачання", - говорить Маріо Кастілло, місцевий житель.
"Важливо попередити людей, щоб вони не використали всю воду одразу. У ці дні їм потрібно її економити, і це буде непросто", - говорить Вероніка Ордаз, місцева жителька.
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