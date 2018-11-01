Мільйони жителів мексиканської столиці залишилися без води. У місті ремонтують основні системи водопостачання. Роботи триватимуть щонайменше 4 дні. Але повністю все повернуть до ладу лише після 8 листопада.

У цей час води не вистачатиме половині населення Мехіко - приблизно 4 мільйонам людей, а також 3 мільйонам жителів передмістя. До шкіл, лікарень і деяких житлових будинків привезли цистерни. Місцева влада попросила людей економити воду, не прати і не приймати ванн.

"Якби водопостачання не припинили зараз через ремонтні роботи, то у наступних два місяці Мехіко би страждало від нестачі води. Це було важливо зробити для системи водопостачання", - говорить Маріо Кастілло, місцевий житель.

"Важливо попередити людей, щоб вони не використали всю воду одразу. У ці дні їм потрібно її економити, і це буде непросто", - говорить Вероніка Ордаз, місцева жителька.