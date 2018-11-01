Майкл Джексон очолив рейтинг найбагатших померлих зірок [ Редактировать ]
Майкл Джексон очолив рейтинг найбагатших зірок, яких уже немає серед живих за версією журналу Forbes. Торік на творчій спадщині Джексона зуміли заробити 400 мільйонів доларів.
Найбільше доходів приніс продаж його частки в одній зі звукозаписувальних компаній.
Другу позицію у цьому ж списку посів король рок-н-ролу - Елвіс Преслі.
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