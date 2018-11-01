На Хмельниччині влаштували мистецькі майстер-класи для школярів [ Редактировать ]
Корисні канікули. На Хмельниччині в селі Лісоводи волонтери влаштували мистецькі майстер-класи для сільських школярів. Свого ремесла навчали дітей і професійні майстри, і народні умільці. За творчим процесом спостерігали наші кореспонденти.
Замість фарб та пензлів - пухнасті клубки різнобарвної вовни. Замість паперу - дощечка, вистелена синтепоном. Саме на ній згодом оживуть картини, намальовані з допомогою пасм вовни. Діти пильно спостерігають за руками майстрині і повторюють її дії.
"Тако рівненько пальчиками скручуємо, такі довгенькі жгутики і ми будем знизу рибку викладати, підкреслювати. Получається?"
"Тут для дітей дуже багато можливостей тому, що вони не прив'язані до графічного малюнку, не прив'язані до олівця. Вони пробують і викладають ці клаптики і формують з них малюнок", - розповідає Лариса Клепас, майстриня.
А ще дітей навчали Петриківського розпису. Ескізи у всіх однакові, а ось кольорова гама - це вже дитяча фантазія.
"Тут оригінальні квіти, яскраві дуже. Перший раз так малюю, я ще ніколи так не малювала і мені дуже подобається", - ділиться враженнями Олександра Садовська, учениця Лісоводської школи.
Організатори кажуть, мали за мету передусім зацікавити учнів народним мистецтвом і підштовхнути їх до творчості. А ще розкрити приховані здібності дітей.
"Майстер-класи розраховані на те, щоб не майстер приїхав просто показав, а на те, щоб дитина сама, своїми руками зробила, навчилась робити добро, щось світле", - говорить Сергій Ісаєнко, організатор майстер-класів.
Не обійшлося без сюрпризів. На занятті майстер зліпив скульптуру директора школи. До кінця канікул волонтери організують майстер-класи ще у трьох навчальних закладах.
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