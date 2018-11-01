На Чернігівщіні планують відновити популяцію рисі [ Редактировать ]
На Чернігівщіні взялися відновлювати популяцію тварин, які історично проживали на території України. І відновити екосистему, якою вона була ще тисячоліття тому. Яким чином - дізнавалася Магда Кривовяз.
Лісовий кіт занесений до червоної книги України. Він майже повністю зник з нашої території. Усе, кажуть спеціалісти, через втручання людини у природу, вирубування лісів та урбанізацію. Наразі зустрітити таких котиків можна у Карпатах та на Поліссі. А ось степових котів взагалі не залишилося на території нашої країни.
"Основа їх харчування це гризуни - активне використання пестицидів при обробці полів вбиває гризунів, відповідно у тварини немає харчової бази", - говорить Ростислав Полушвайко, працівник природного парку.
У цьому парку природи взялися відновити популяцію усіх видів котячих, які колись жили на території нашої країни. Тож привезли звідусіль 4 лісових котів та 3 рисей. Усі вони народилися і виросли в неволі, тож повернутися до дикої природи навряд чи зможуть. Однак мета фахівців парку - зробити так, аби їхні нащадки змогли.
"Якщо ми правильно будемо вести селекційну роботу, їх наступні покоління можна буде випускати у дику природу і тим самим відновлювати екосистему нашої планети, і України", - говорить Ростислав Полушвайко працівник природного парку.
У цьому парку планують відновити і популяцію сайгака - це такий підвид антилопи. Поки що тут одна самичка, однак зовсім скоро у неї має з'явитися компанія.
"Вони були майже повністю винещенні у 19-20 ст. Ми плануємо що приїдуть ще з Асканії Новій ще декілька тваринок, і вони потраплять до заповідної території. Сайги живуть групами, у них на одного самця може бути до 50 самок".
Парк умовно ділиться на 2 частини. На одній живуть ще не адаптовані тварини, що народились у неволі. А на другій - заповідній, які вже готові до життя в диких умовах. Основна ж мета парку- відновити екосистему, яка була тут ще 1000 років тому, до активного втручання людини.
"Ми плануємо завести в Україну туроподібних тварин, і далі вже зубрів плануємо. Коли вже власне будуть тварини всі великі копитні тварини, вони дадуть повштовх появі нових, це і пташки з'являться, і хижаки, які полюють на пташок і власне екосистема буде більш повноцінною", - говорить Ростислав Полушвайко працівник природного парку.
Організатори не лише відновлюють рідкісні види тварин, а й дбають про їх збереження. Тож влаштовують лекторії для дітлахів - привчають берегти та цінувати природу і не повторювати помилок своїх предків.
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