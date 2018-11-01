В Кропивницком в больницу с симптомами острой кишечной инфекции обратились 7 жителей города, которые утверждают, что недавно отравились в кафе "Вкусные традиции". Пациенты Городской больницы № 1 рассказали журналистам, когда именно посетили пиццерию на Шевченко и какую именно блюдо употреблял в тот день. Об этом сообщает "Канал Кировоград"



Оказывается, что все семь посетителей, с острым пищевым отравлением попали в больницу, 18-19 октября заказывали в "Вкусных традициях" куриную отбивную. Позже им стало плохо: почувствовали температуру, диарею, тошноту, рвоту. Через 72 часа после взятия анализов врачи диагностировали у больных сальмонельоз.



Как комментирует начальница Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Елена Черненко, в кафе проводится проверка, специалисты лабораторного центра отобрали образцы блюд, воды, смывы с оборудования, рук и одежды работников заведения.

Ранее мы писали, что под Ривне в школе-интернат массово отравились дети.