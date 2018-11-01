В Украине увеличивается количество заболевших корью. За последнюю неделю заболели 1319 человек, а с начала года - более 35 тысяч. Об этом передает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Как отмечается, самые высокие показатели заболеваемости и смертности от кори фиксируются в тех областях, где меньше всего вакцинированных детей и взрослых.

В ведомстве отмечают важность вакцинации.

"Обеспечено достаточное количество качественных и эффективных вакцин: по состоянию на 1 октября 2018 года в Украине имеются 713 857 доз вакцины КПК. Вакцины есть во всех регионах", - говорится в сообщении.

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