Корь в Украине: количество заболевших стремительно растет [ Редактировать ]
В Украине увеличивается количество заболевших корью. За последнюю неделю заболели 1319 человек, а с начала года - более 35 тысяч. Об этом передает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Как отмечается, самые высокие показатели заболеваемости и смертности от кори фиксируются в тех областях, где меньше всего вакцинированных детей и взрослых.
В ведомстве отмечают важность вакцинации.
"Обеспечено достаточное количество качественных и эффективных вакцин: по состоянию на 1 октября 2018 года в Украине имеются 713 857 доз вакцины КПК. Вакцины есть во всех регионах", - говорится в сообщении.
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