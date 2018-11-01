Украинская певица Ани Лорак выложила на своей странице в Instagram новое фото. Подписчики сразу же взялись за критику и назвали ее "босяком".

"На трансвестита она похожа", "Старуха переборщила с фотошопом! Размер ноги - больше, чем сама!", "Босяк какой-то", "Ужасно", "Да, как раз для Хеллоуина. Пацанячий прикид. Но лучше б ведьмой нарядилась", "Выглядит как мальчик", - пишут в комментариях.

Однако мнения подписчиков разделились, среди поклонников нашлись и те, кому образ артистки пришелся по душе.

"Очень красивая", "Своеобразно", "Крутой образ", "Милашка".

Ранее мы писали о том, что полуголую Ани Лорак обвинили в фотошопе.