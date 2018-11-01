"Старуха переборщила с фотошопом": Ани Лорак удивила новым образом (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Ани Лорак выложила на своей странице в Instagram новое фото. Подписчики сразу же взялись за критику и назвали ее "босяком".
"На трансвестита она похожа", "Старуха переборщила с фотошопом! Размер ноги - больше, чем сама!", "Босяк какой-то", "Ужасно", "Да, как раз для Хеллоуина. Пацанячий прикид. Но лучше б ведьмой нарядилась", "Выглядит как мальчик", - пишут в комментариях.
Однако мнения подписчиков разделились, среди поклонников нашлись и те, кому образ артистки пришелся по душе.
"Очень красивая", "Своеобразно", "Крутой образ", "Милашка".
⭐️Мы отправляемся в тур! ✌️Первая остановка #ижевск#шоудива
Публикация от Ани Лорак (@anilorak)
Ранее мы писали о том, что полуголую Ани Лорак обвинили в фотошопе.
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