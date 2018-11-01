Бизнес, который честно ведет бухгалтерский учет, платит налоги в полном объеме и проверяет своих контрагентов, обладает высокими шансами избежать обысков со стороны правоохранителей, ареста имущества и блокировки активов. Эта тактика особенно актуальна в случае аграрных компаний, которые в Украине до сих пор проводят до половины операций за наличные деньги. Такое мнение высказал Константин Ликарчук партнер юридической компании Kinstellar в рамках Аграрной юридической конференции, которая прошла в Киеве 31 октября.

"Хочу еще раз вернуть всех к базовым моментам. Если будут в цепочках поставки зерна фиктивные компании, если будет оборот наличности, то никто никуда не денется от Государственной фискальной службы, от Генеральной прокуратуры. Они будут постоянно эти ситуации пытаться использовать. Как они это используют – решают забрать зерно или задержать его, - это все равно убытки для компаний. И нужно решить, что дешевле - платить налоги или разбираться с правоохранителями", - отметил Ликарчук.

По его словам, помимо недружественных действий со стороны госорганов, которые могут быть частью захвата бизнеса, нужно также отличать такие ситуации, как бандитский захват с использованием силовых отрядов и корпоративные конфликты.

"Часто собственники бизнеса пробуют спрятать от общественности существующий корпоративный конфликт, за призывами о защите от рейдерства. Но если есть корпоративный конфликт, то существуют и разные аспекты его решения. Есть украинские судебные процессы, есть международные, есть украинские уголовные дела, и никуда никто не денется от того, что в Украине действует определенная правовая система. И если, грубо говоря, кто-то у кого-то что-то украл, то велика вероятность, что владелец украденного будет пытаться вернуть это назад. Либо через судебные процессы, либо через уголовные, либо используя весь имеющийся инструментарий одновременно. Показательным примером такой ситуации является нашумевшая история с "Росток холдингом"", - прокомментировал он.