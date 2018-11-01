В Англии в поместье Черчилля нашли загадочные подводные комнаты. Именно в Бленхеймском дворце в 1874 году родился Уинстон Черчиль. А в 1908 году в этом же месте он сделал предложение своей будущей супруге Клементине Хозьер.

Речь идет о здании с 30-ю комнатами, которое было затоплено в 1760-х годах, когда английский архитектор Ланселот Браун решил создать в поместье озера, передает Би-би-си. Все комнаты находились на первом этаже, имели камины и дымоходы, а также большую комнату без окон, представляющую собой театр.

Тогда Браун принял смелое решение затопить и погрузить ниже уровня воды не только комнаты, но и массивное основание моста Ванбру. Сейчас ученые пытаются укрепить знаменитый мост и поэтому осушают озера. В комнатах нашли граффити, которые датируются с 1760-х годов, и затонувшие лодки, использовавшиеся для резки камышей в 1950-х годах.

По словам директора дворцового комплекса Роя Сокса, в настоящее время проводится 3D-исследование всех затопленных пространств. В обнаруженных комнатах можно заметить органильную штукатурку, лестницы и переходы 18 века. При этом пока нет никаких доказательств, что комнаты когда-либо использовались.

Более 30 комнат дворца были затоплены во второй половине 18 века.

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