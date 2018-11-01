Звезда шоу "Голос" скончалась от рака [ Редактировать ]
30 октября умерла от рака Беверли Макклеллан, участница первого сезона британской версии шоу "Голос". Женщине было 49 лет, сообщает The People.
В марте 2018 года врачи диагностировали у Макклеллан рак эндометрии - злокачественную опухоль внутреннего слоя матки. Болезнь обнаружили лишь на третьей стадии, когда она уже распространилась на толстую кишку, мочевой пузырь и кишечник.
Жена звезды "Голос" Моника рассказала, что Макклеллан умерла в окружении близких.
"Мы разделили с ней прекрасные последние дни. Спасибо всем, кто нас поддерживал, Мы ценим всю вашу любовь и положительные эмоции, которые вы нам отправляли", - написала Моника на своей странице в Facebook.
Беверли Макклеллан прославилась в 2011 году. На шоу она запомнилась судьям благодаря исполнению песни Piece of My Heart. Тогда сразу два члена жюри - Адам Левин и Кристина Агилера - повернули кресла. В итоге певица дошла до финала первого сезона, но уступила победу другому участнику, Хавьеру Колону.
Ранее мы сообщали о смерти известного украинского писателя
по теме
Умерла звезда фильмов ужасов
За свою продолжительную карьеру голливудская звезда снялась в двух сотнях фильмов
В Ватикане нашли останки людей: они могут принадлежать пропавшим детям
На территории посольства Ватикана в Риме обнаружили останки человеческих костей
Тайрус Вонг: культовые картины художника
Google посвятил новый doodle легендарному художнику Тайрусу Вонгу в честь дня рождения
Смертельное ДТП с "Дизель шоу": водитель назвал причину аварии
Водителю автобуса Михаилу Манюку, который вез актеров "Дизель Шоу", избирают меру пресечения в Шевченковском суде Киева
ДТП с актерами "Дизель шоу": шокирующее видео с места трагедии
Смертельное ДТП произошло ранним утром 20 октября