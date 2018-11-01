30 октября умерла от рака Беверли Макклеллан, участница первого сезона британской версии шоу "Голос". Женщине было 49 лет, сообщает The People.

В марте 2018 года врачи диагностировали у Макклеллан рак эндометрии - злокачественную опухоль внутреннего слоя матки. Болезнь обнаружили лишь на третьей стадии, когда она уже распространилась на толстую кишку, мочевой пузырь и кишечник.

Жена звезды "Голос" Моника рассказала, что Макклеллан умерла в окружении близких.

"Мы разделили с ней прекрасные последние дни. Спасибо всем, кто нас поддерживал, Мы ценим всю вашу любовь и положительные эмоции, которые вы нам отправляли", - написала Моника на своей странице в Facebook.

Беверли Макклеллан прославилась в 2011 году. На шоу она запомнилась судьям благодаря исполнению песни Piece of My Heart. Тогда сразу два члена жюри - Адам Левин и Кристина Агилера - повернули кресла. В итоге певица дошла до финала первого сезона, но уступила победу другому участнику, Хавьеру Колону.

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