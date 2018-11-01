Депутаты "Оппозиционного блока" провели встречу с представителями ПАСЕ [ Редактировать ]
"Оппозиционный блок" - единственная политическая сила, у которой есть четкий план как добиться мира в Украине.
Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко, комментируя результаты встречи оппозиционеров с представителями группы социалистов Парламентской ассамблеи Совета Европы в рамках их визита в Украину. В состав делегации вошли председатель группы социалистов в ПАСЕ Франк Швабе, председатель Комитета ПАСЕ по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию Штефан Шеннах, секретарь группы социалистов в ПАСЕ Франческа Арбогаст и сотрудник офиса депутата Бундестага Франка Швабе Камуз Анна. На встрече также присутствовали Сопредседатель фракции Александр Вилкул, заместитель Председателя фракции Сергей Левочкин, народные депутаты Наталия Королевская, Юлия Левочкина, Николай Скорик и Юрий Павленко.
"Мы говорили о ситуации в Украине и о путях достижения мира в нашей стране. Нашим европейским коллегам было интересно и полезно узнать нашу точку зрения, ведь мы имеем реальный план как остановить войну и вернуть мир в Украину", - отметил оппозиционный политик.
Юрий Бойко подчеркнул, что именно "Оппозиционный блок" сразу после подписания Минских соглашений предлагал ввести миротворцев на линию разграничения в Донбассе. "Но нас не послушали тогда, и только через два года все же вернулись к этой идее. Наша фракция единственная, у кого есть ответ на вопрос, как можно остановить войну. И мы об этом открыто говорим. Мы выступаем за прямой диалог между всеми конфликтующими сторонами. Для достижения мира нужно идти на компромисс, и у нас есть реальное видение, каким он должен быть. Рассказали и о нарушении прав оппозиции, свободы слова, о всех тех вещах, которые сегодня позорят страну", - отметил Сопредседатель фракции "Оппозиционного блока".
Также во время встречи оппозиционеры и европарламентарии обсудили тему будущих выборов в Украине. "Мы выступаем за честные и прозрачные выборы. И настаиваем на представительстве нашей фракции в ЦИК. Сейчас мы лишены этого права. А это прямой путь к фальсификации выборов", - резюмировал Юрий Бойко.
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