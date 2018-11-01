Днем 1 ноября в центре Днепра в в одночасье эвакуировали людей из торгового центра "Славутич" и Апелляционного хозяйственного суда.

Сначала сотрудники ГСЧС решили провести учения в торговом центре по эвакуации персонала и посетителей в целях обеспечения пожарной безопасности, но вскоре поступило сообщение о том, что в здании суда заложена бомба, сообщает местное издание "Відкритий".

По словам очевидцев сначала в здании ТЦ прозвучала сирена, после чего все организованно его покинули.

Патрульная полиция перекрыла движение по проспекту Дмитрия Яворницкого, транспорт пустили в объезд по улице Короленко. Из-за перекрытия движения встали троллейбусы номер 1 и "кольцо А".

Затем в полицию поступило заявление о минировании здания апелляционного хозяйственного суда.

На место сразу выехали взрывотехники и спасатели.

"Работает группа саперов, здание проверяется на предмет наличия взрывчатых веществ", - говорится в сообщении издания.

Со слов полиции, люди из здания эвакуированы, территория возле суда оцеплена.

Ранее во Львове "заминировали" десять зданий.