Массовая эвакуация в Днепре: центр города перекрыли (фото) [ Редактировать ]
Днем 1 ноября в центре Днепра в в одночасье эвакуировали людей из торгового центра "Славутич" и Апелляционного хозяйственного суда.
Сначала сотрудники ГСЧС решили провести учения в торговом центре по эвакуации персонала и посетителей в целях обеспечения пожарной безопасности, но вскоре поступило сообщение о том, что в здании суда заложена бомба, сообщает местное издание "Відкритий".
По словам очевидцев сначала в здании ТЦ прозвучала сирена, после чего все организованно его покинули.
Патрульная полиция перекрыла движение по проспекту Дмитрия Яворницкого, транспорт пустили в объезд по улице Короленко. Из-за перекрытия движения встали троллейбусы номер 1 и "кольцо А".
Затем в полицию поступило заявление о минировании здания апелляционного хозяйственного суда.
На место сразу выехали взрывотехники и спасатели.
"Работает группа саперов, здание проверяется на предмет наличия взрывчатых веществ", - говорится в сообщении издания.
Со слов полиции, люди из здания эвакуированы, территория возле суда оцеплена.
Ранее во Львове "заминировали" десять зданий.
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