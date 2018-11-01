Проблема задолженности по зарплатам перед украинцами усугубляется. Как сообщил заместитель председателя фракции "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин, за первые три квартала 2018 года долги работодателей перед украинцами увеличились сразу на 22%, достигнув на 1 октября очередного антирекорда в 2,889 млрд грн. Политик убежден, что власть не принимает надлежащих мер, чтобы изменить ситуацию.

"Долги на 1 октября достигли уровня, который не наблюдался 17 лет, и тенденция не меняется. Только за сентябрь задолженность по выплате зарплаты увеличилась сразу на 177 млн гривен или на 6,5%. А за девять месяцев 2018 года - рост сразу на 22%. Несмотря на неоднократные обещания, власть не принимает мер, которые улучшили бы ситуацию. В результате, не получая даже низкие украинские зарплаты, наши граждане вынуждены искать работу за границей", - сказал Сергей Левочкин.

"Если в ближайшее время не переломить тенденции, страна столкнется с тем, что отток трудоспособного населения станет катастрофическим. В этом случае Украина окажется в постоянном экономическом и демографическом кризисе, преодолеть который уже будет невозможно", - заявил политик.

Сергей Левочкин напомнил, что дважды делал запросы правительству, в которых требовал принять меры по сокращению задолженности. По инициативе Оппозиционного блока был принят закон о выделении средств на поддержку угольной отрасли, значительная часть которых должна была пойти на выплату зарплат шахтерам.

"Несмотря на неоднократные обещания власти, долги по зарплате в добывающей отрасли только за сентябрь увеличились на 18,4% или на 95 млн гривен. Теперь они уже больше 600 млн", - сообщил он.

При этом, по словам народного депутата, долги по зарплате нарастают не только в промышленности, но и в бюджетном секторе. За первые 9 месяцев 2018 года задолженность в сфере образования выросла в 2,5 раза, охраны здоровья и предоставления социальной помощи - почти в 3 раза.

Также Сергей Левочкин сообщил, что задолженность по зарплате в 2018 году выросла в 22 регионах страны из 25. Причем в Закарпатской области - более чем в 3 раза, Тернопольской - 3,7 раза, Херсонской - 2,9 раза, Хмельницкой - 2,7 раза, Сумской - 2,1 раза, Ивано-Франковской - 2 раза, в Запорожской - 1,9 раза, в Черниговской области и Киеве - в 1,8 раза.

"В целом же более двух третей всей задолженности по зарплате сконцентрировано в восьми промышленных областях Юго-Востока - Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Херсонской и Николаевской. В большинстве из них долги превышают 100 млн гривен. Это - следствие глубокого кризиса в промышленности и нарастающих тенденций деиндустриализации, которая фактически является государственной политикой при нынешней власти", - заявил он.

Политик привел данные о том, что в целом по промышленности долги по зарплате с начала года выросли на 23% или на 425 млн грн, достигнув на 1 октября 2 млрд 269 млн грн. Помимо угледобывающей промышленности, проблема стремительного наращивания задолженности наиболее остро стоит в пищепроме (рост задолженности с начала года на 26,8%), текстильной промышленности (+49,7% с начала года), машиностроении, работникам которого задолжали почти 0,8 млрд грн (+37% с начала года), в сфере электроэнергетики и поставок газа (+55,2%).

"Власть не способна справиться с проблемой растущих долгов по зарплате. Поэтому вопрос смены политического и экономического курса сегодня - это вопрос, затрагивающий каждого гражданина Украины. Только политика прекращения войны и восстановления экономики позволит увеличить зарплаты украинцев, не говоря уже о том, чтобы платить их вовремя", - резюмировал Сергей Левочкин.