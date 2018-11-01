1 ноября в Херсонской области на Государственном испытательном полигоне Ягорлык начались летные испытания зенитных управляемых ракет средней и малой дальности, из-за чего над Черным морем закрыли летное пространство.

"Уточнены размеры опасной зоны выполнения пусков в северо-западной части акватории черного моря, полностью исключает любые угрозы, просчитаны риски и приняты все меры безопасности для обеспечения проведения практической фазы испытаний, уточнена зона ограничения использования воздушного пространства на временной основе", - сообщает пресс-служба Командования Воздушных Сил ВСУ в Facebook.

Кроме того, определены время и высоты запрета использования воздушного пространства. Проинформированы МИД Украины и предоставлены соответствующие заявки и авиационные оповещения в "Украэроцентре".

К проведению мероприятия привлекаются экипажи военной авиации, подразделения зенитных ракетных, радиотехнических войск, войск связи и беспилотная авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, а также подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ.

"Любые попытки вмешательства и обвинения украинской стороны в создании угроз для населения и объектов инфраструктуры в зоне выполнения практических пусков зенитных управляемых ракет может осуществляться исключительно в целях провокации", - предупредили военные.

Воздушное пространство над Черным морем состоянием на 16:10 1 ноября. Карта: flightradar24.com

Как сообщалось, с 1 по 4 ноября в Херсонской области пройдут испытания управляемых ракет, в связи с этим воздушное пространство над Черным морем будет закрыто.