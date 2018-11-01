Под Одессой 16-летняя девушка покончила с собой [ Редактировать ]
В Одесской области была найдена повешенной 16-летняя девушка. Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти. Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Одесской области.
16-летнюю жительницу Саратского района нашли в петле в собственном дворе.
При осмотре места происшествия сотрудники следственно-оперативной группы не обнаружили никаких следов борьбы или признаков совершения любого преступления. Не выявили и телесных повреждений на теле погибшей.
"По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство" Уголовного кодекса Украины", - отметили в ГУНП.
С места происшествия изъяли мобильный телефон несовершеннолетней. Продолжаются следственные действия с целью установления причин и обстоятельств смерти девушки.
Ранее сообщалось, что в Харькове школьница повесилась на собственном балконе
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