Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал санкции России против украинских физических и юридических лиц на совместном брифинге с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Киеве 1 ноября.

"Вместо того чтобы бряцать оружием на фронте посредством санкций, России надо сделать очень простую вещь: пойти вон из Украины, забрать свои войска, забрать свое оружие, восстановить территориальную целостность Украины", - сказал Петр Порошенко передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, российское решение о санкциях не было неожиданным.

"За небольшим исключением это список очень достойных людей… включая моего сына, включая половину моей администрации, большое количество народных депутатов, большинство членов коалиции, членов украинского правительства. Хочу сказать, что в Украине нахождение в списке как какая-то государственная награда. По крайней мере, это так воспринимается", - сказал президент.

Как сообщалось, Россия ввела санкции против украинских 322 физических и 68 юридических лиц.