Ангела Меркель заговорила по-украински (видео) [ Редактировать ]
1 ноября канцлер Германии Ангела Меркель встретилась в Мариинском дворце Киева с президентом Украины Петром Порошенко и поприветствовала почетный президентский караул на украинском языке.
"Вітаю воїни!", - сказала Меркель.
Видеозапись торжественной части встречи появилась на странице Петра Порошенко в Facebook.
Для глав двух стран оркестр исполнил гимны Украины и Германии:
На брифинге с Ангелой Меркель Петр Порошенко прокомментировал санкции России против украинских физических и юридических лиц.
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