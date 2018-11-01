Зинченко покинет "Манчестер Сити" в ближайшее трансферное окно [ Редактировать ]
Фото: instagram.com/zinchenko_96/
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко, ныне выступающий за "Манчестер Сити", покинет клуб уже предстоящей зимой. Об этом сообщает The Telegraph.
По информации издания, украинцу так и не удалось закрепиться в основе "горожан", и Гвардиола принял решение о том, чтобы выставить футболиста на трансфер.
Тем временем универсализм и способность Зинченко играть на нескольких позициях привлекло руководство испанского "Бетиса", переход полузащитника в который сорвался этим летим. Также сообщается об интересе к украинцу со стороны итальянского "Наполи" и турецкого "Фенерехбахче".
Напомним, ранее определились четвертьфиналисты розыгрыша Кубка Украины по футболу.
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