Фото: instagram.com/zinchenko_96/

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко, ныне выступающий за "Манчестер Сити", покинет клуб уже предстоящей зимой. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, украинцу так и не удалось закрепиться в основе "горожан", и Гвардиола принял решение о том, чтобы выставить футболиста на трансфер.

Тем временем универсализм и способность Зинченко играть на нескольких позициях привлекло руководство испанского "Бетиса", переход полузащитника в который сорвался этим летим. Также сообщается об интересе к украинцу со стороны итальянского "Наполи" и турецкого "Фенерехбахче".

Напомним, ранее определились четвертьфиналисты розыгрыша Кубка Украины по футболу.