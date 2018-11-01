Украинцы сутки не могут улететь в Египет [ Редактировать ]
Отправляющиеся на отдых в Шарм-Эль-Шейх туристы из Украины застряли в столичном аэропорту на сутки.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил пользователь сети Алексей Скороход, передают "Українські новини".
По его словам, время вылета переносили дважды.
"Такого подарка к юбилейному дню рождения, как преподнесла мне туристическая компания #JoinUp, я никак не ожидал.
В начале, 01.11.2018 в 02.15 вылет рейса #5011 Киев - Шарм эль шейх не состоялся и без объяснения причин был перенесен на 14.00. :(
С маленьким ребенком и с остальными туристами, большинство которых также с маленькими детьми, пришлось ночью покидать аэропорт и возвращаться домой (А многим самостоятельно искать место для ночевки, так как представителя туркомпаний найти не удалось).
Утром, расстроенные, но все же с надеждой , что отдых состоится мы опять выехали в аэропорт.
Уже по дороге, на табло он лайн регистрации изменилось время вылета на 15.00, а чуть позже и вовсе пропала информация о времени вылета. :(
Туроператор сообщил, что дата вылета переносится на 02.11 но время пока не известно", - написал расстроенный турист.
Ранее мы сообщали, что аэропорт "Борисполь" попал в международный антирейтинг
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