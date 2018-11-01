Ціна на газ: в Україні почали діяти нові тарифи [ Редактировать ]
В Україні почали діяти нові розцінки на газ. Від сьогоднішнього дня ціна на газ зросла на 23 з половиною відсотки.
Тисяча кубів раніше коштувала трохи менше семи тисяч гривень, тепер - більше, ніж вісім з половиною тисяч гривень.
Варто зазначити, що сьогоднішнє підвищення тарифів на блакитне паливо діє тільки до закінчення опалювального сезону. Після цього газ здорожчає іще удвічі.
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