Україна розпочала стрільби над Чорним морем [ Редактировать ]
Україна розпочала ракетні стрільби над Чорним морем. Відсьогодні і до четвертого листопада зона над акваторією на захід від окупованого Криму є небезпечною для польотів цивільної авіації.
Закритий повітряний простір - площею 100 на 450 кілометрів. Про це повідомляє Український мілітарний портал. Які саме ракети будуть задіяні - наразі не відомо.
Раніше Командувач Військово-морських Сил Ігор Воронченко зазначив, що до кінця поточного року заплановані пуски української крилатої ракети "Нептун".
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