Україна розпочала ракетні стрільби над Чорним морем. Відсьогодні і до четвертого листопада зона над акваторією на захід від окупованого Криму є небезпечною для польотів цивільної авіації.

Закритий повітряний простір - площею 100 на 450 кілометрів. Про це повідомляє Український мілітарний портал. Які саме ракети будуть задіяні - наразі не відомо.

Раніше Командувач Військово-морських Сил Ігор Воронченко зазначив, що до кінця поточного року заплановані пуски української крилатої ракети "Нептун".