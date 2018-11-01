Російські окупанти активізувалися на Луганському напрямі в зоні проведення Операції Об'єднаних сил. Із великокаліберних мінометів ворог обстрілював Кримське, а вночі відкрив вогонь з артилерії 122-го калібру - по селищу Нижньому.

На Донецькому напрямі бойовики били з гранатометів та стрілецької зброї. По кілька разів атакували Піски та Лебединське. Численні провокації влаштували на приморських рубежах.

Загалом, за добу 24 ворожих обстріли, внаслідок яких було поранено двох українських вояків. Сьогодні кремлівськопіддані атакували в районі Авдіївки.