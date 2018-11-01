Майкл Джексон став найбагатшою мертвою зіркою [ Редактировать ]
Майкл Джексон очолив рейтинг найбагатших зірок, яких уже немає серед живих - за версією журналу Forbes. Торік на творчій спадщині Джексона зуміли заробити 400 мільйонів доларів.
Найбільше доходів приніс продаж його частки в одній зі звукозаписувальних компаній. Другу позицію у цьому ж списку посів король рок-н-ролу - Елвіс Преслі.
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