До 2024 року власники цирків мають внести усіх тварин до урядового реєстру

Використовувати диких звірів у циркових шоу заборонили в Португалії. Відповідне рішення ухвалив парламент країни. Обмеження стосується понад тисячі тварин, серед яких леви, тигри, слони, верблюди і зебри.

До 2024 року власники цирків мають внести усіх тварин до урядового реєстру. Потім колишніх циркових артистів прилаштують у спеціальні притулки.