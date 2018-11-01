У Португалії заборонили циркові шоу із дикими звірами [ Редактировать ]
Використовувати диких звірів у циркових шоу заборонили в Португалії. Відповідне рішення ухвалив парламент країни. Обмеження стосується понад тисячі тварин, серед яких леви, тигри, слони, верблюди і зебри.
До 2024 року власники цирків мають внести усіх тварин до урядового реєстру. Потім колишніх циркових артистів прилаштують у спеціальні притулки.
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