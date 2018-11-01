Мехико залишилося без води [ Редактировать ]
Мільйони жителів мексиканської столиці залишилися без води. У місті ремонтують основні системи водопостачання. Роботи триватимуть щонайменше чотири дні. Але повністю все повернуть до ладу лише після 8 листопада.
У цей час води не вистачатиме половині населення Мехіко - приблизно 4 мільйонам людей, а також 3 мільйонам жителів передмістя. До шкіл, лікарень і деяких житлових будинків привезли цистерни. Місцева влада попросила людей економити воду, не прати і не приймати ванн.
"Якби водопостачання не припинили зараз через ремонтні роботи, то у наступних два місяці Мехіко би страждало від нестачі води. Це було важливо зробити для системи водопостачання", - говорить Маріо Кастілло, місцевий житель.
"Важливо попередити людей, щоб вони не використали всю воду одразу. У ці дні їм потрібно її економити, і це буде непросто", - говорить Вероніка Ордаз, місцева жителька.
по теме
США погрожують закрити кордон із Мексикою
Свої південні кордони зміцнюють США, щоб зупинити "караван мігрантів". Дональд Трамп розпорядився відрядити на підмогу прикордонникам 15 тисяч військовослужбовців - утричі більше, ніж планували раніше
Столиця Мексики залишилася без води
Мільйони жителів мексиканської столиці залишилися без води. У місті ремонтують основні системи водопостачання. Роботи триватимуть щонайменше 4 дні. Але повністю все повернуть до ладу лише після 8 листопада
Экоактивисты не осознают последствия остановки заводов - эксперт
Активисты, которые устраивают экологические протесты в промышленных городах и участвуют в них, не осознают возможных последствий остановки градообразующих предприятий
Мехіко залишився без водопостачання
Мільйони жителів мексиканської столиці залишилися без води. У місті ремонтують основні системи водопостачання
Світові компанії оголосили бойкот одноразовому пластику
Угоду про відмову від тари, яку не можна переробити чи повторно використати, підписали майже 300 підприємств, урядів та громадських організацій - як вона працюватиме?