США погрожують закрити кордон із Мексикою [ Редактировать ]
Свої південні кордони зміцнюють США, щоб зупинити "караван мігрантів". Дональд Трамп розпорядився відрядити на підмогу прикордонникам 15 тисяч військовослужбовців - утричі більше, ніж планували раніше.
Також глава Білого дому погрожує узагалі закрити південний кордон, якщо мексиканська влада не протидіятиме рухові нелегалів.
Уже кілька тижнів до США в надії потрапити на територію найзаможнішої держави світу пішки йдуть сотні мігрантів із Гондурасу та Сальвадору.
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