Дональд Трамп розпорядився відрядити на підмогу прикордонникам 15 тисяч військовослужбовців

Свої південні кордони зміцнюють США, щоб зупинити "караван мігрантів". Дональд Трамп розпорядився відрядити на підмогу прикордонникам 15 тисяч військовослужбовців - утричі більше, ніж планували раніше.

Також глава Білого дому погрожує узагалі закрити південний кордон, якщо мексиканська влада не протидіятиме рухові нелегалів.

Уже кілька тижнів до США в надії потрапити на територію найзаможнішої держави світу пішки йдуть сотні мігрантів із Гондурасу та Сальвадору.