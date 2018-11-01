Афганці та в'єтнамець "штурмували" кордон із Євросоюзом [ Редактировать ]
На Закарпатті вчергове затримали нелегалів. Четверо громадян Афганістану та один В'єтнаму намагалися потрапити у Словаччину, в обхід пункт пропуску неподалік села Зебрідь.
Про спробу перетнути кордон, прикордонники знали заздалегідь, тож посилили захист. Але зупинилися нелегали лише після того, як почули постріли у повітря. До кордону не дійшли 300 метрів.
Під час перевірки виявилося, що документів у незаконних мігрантів - немає. Тепер їм доведеться сплатити штраф - від трьох с половиною до вісьми з половиною тисяч гривень.
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