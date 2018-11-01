За скоєне затриманим загрожує 15 років за ґратами

На Волині затримали озброєних псевдополіцейських. Як з'ясувалося, обидвоє мешканці Черкаської області. Чоловіки вдягнули формений одяг правоохоронців, зупинили машину та зі зброєю напали на пасажирів.

Бандити планували відібрати у своїх жертв 20 тисяч доларів.

У момент нападу зловмисників затримали справжні силовики. Нападників будуть судити не тільки за розбій, а й за те, що перевдягнулися в поліцейських. За скоєне затриманим загрожує 15 років за ґратами.