На Волині псевдополіцейські заробляли розбоєм [ Редактировать ]
На Волині затримали озброєних псевдополіцейських. Як з'ясувалося, обидвоє мешканці Черкаської області. Чоловіки вдягнули формений одяг правоохоронців, зупинили машину та зі зброєю напали на пасажирів.
Бандити планували відібрати у своїх жертв 20 тисяч доларів.
У момент нападу зловмисників затримали справжні силовики. Нападників будуть судити не тільки за розбій, а й за те, що перевдягнулися в поліцейських. За скоєне затриманим загрожує 15 років за ґратами.
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