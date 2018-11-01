Британці назвали дату "розлучення" з Євросоюзом [ Редактировать ]
Угода щодо "брекзиту" буде готова за три тижні. На це сподіваються в Лондоні. Втім, в Брюсселі дуже здивувалися дедлайну. Адже жодного прориву в переговорах не сталося.
Чому виникло непорозуміння і як Британія готується до розриву Світлана Чернецька з Лондона.
До 21 листопада Лондону та Брюсселю вдасться домовитися про умови розлучення. Такий оптимістичний прогноз видав британський міністр з брекзиту - Домінік Рааб.
Цю дату він назвав у листі до парламенту. Міністр не розраховував, що його оприлюднять, і зміст послання не стане таємницею для Брюсселя. Там лише подивувалися такому терміну. Адже прориву в переговорах так і не сталося.
"Я можу підтвердити, що контакти на технічному рівні продовжуються. Але ми досі не знаємо, коли відбудеться наступна двостороння зустріч переговорників із "брекзиту", - говорить Наташа Бертод, прес-секретар Європейської комісії.
Раабу довелося визнати, що дійсно, говорити про кінцеву дату перемовин - поки що зарано. Втім, Лондон й справді сподівається, що до кінця року всі проблемні питання буде вирішено. Адже дата виходу Британії з ЄС незмінна: 29 березня 2019 року. І британський уряд уже оптимізує свої посольства у європейських країнах для життя після "брекзиту".
"Це цілком зрозуміло, що природа наших відносин з найближчими сусідами зміниться. І ми мусимо зробити все, щоб ця зміна була на краще, а не на гірше. Тож сьогодні я повідомляю про найзначніше розширення британської дипломатичної мережі за останні десять років", - говорить Джеремі Гант, міністр закордонних справ Великої Британії.
Минулого року британське МЗС збільшувало кількість працівників у європейських посольствах за рахунок скорочення посад у країнах поза ЄС. Але тепер стратегія помінялася. І Лондон відкриває нові місії по всьому світу. Адже зараз інтереси Британії представлені всюди, де є посольства ЄС. А після "брекзиту" країна знову стане самостійною.
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