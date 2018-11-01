Гордость Украины: Свитолина удостоилась престижной награды [ Редактировать ]
Национальный олимпийский комитет Украины отметил теннисистку Элину Свитолину высокой наградой "Гордость Украины" за выдающиеся достижения на Итоговом турнире WTA в Сингапуре.
Первая ракетка страны и четвертая ракетка мира сумела не только стать победительницей соревнований, но еще и установить несколько рекордов, в том числе и национальный. Так, спортсменка стала первой украинкой, которой удалось выиграть подобный турнир, да еще и без единого поражения.
В свое время специальной награды Олимпийского комитета "Гордость Украины" были также удостоены сестры Елена и Екатерина Бондаренко, впервые в истории отечественного тенниса одержавшие победу в парном разряде Australian Open, и Наталья Добрынская - за получение титула чемпионки мира и установления нового мирового рекорда в легкоатлетическом многоборье, который до этого продержался 20 лет.
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