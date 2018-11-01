Наша санкційна відповідь Росії вже коштувала економіці та бюджету Росії сотні мільярдів доларів. Про це заявив народний депутат, секретар Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник.

Сьогодні стало відомо, що прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову про введення спеціальних економічних заходів щодо 322 українських громадян і 68 компаній. У даному списку опинився і сам Іван Вінник.

На думку нардепа, такими діями Росії сама штовхає себе у бік розвалу, бо санкції зі сторони України та інших союзних країн вже коштували Росії 300 млрд доларів.

"Організація тиску на РФ на кшталт того, що ми бачили під час Холодної війни, призведе у середньостроковій перспективі до розвалу цього федеративного утворення, так само як свого часу розвалився Радянський Союз", - цитує Івана Вінника прес-служба політика.

Своїм потраплянням у список нардеп не здивований і сприймає це як доказ того, що він працює у вірному напрямку.

"В мене немає жодних негативних емоцій у зв’язку з наявністю мого прізвища в цьому списку, в політичній секції. Я пов’язую це зі своєю активною позицією під час розгляду та прийняття закону про деокупацію та визнання РФ агресором, - пояснив Іван Вінник. - І я сприймаю це як відповідь на мою активну позицію у впроваджені реформи сектору безпеки і оборони по стандартам НАТО, бо я є активним прихильником цієї інтеграції. Я не приховую свого негативного ставлення до Російської Федерації і дозволяю собі конкретно висловлюватися. Це, безумовно, є підставою включення у цей список".

Нардеп впевнений, що потрапляння у санкційний список - це тільки доказ того, що він працює у вірному напрямку.