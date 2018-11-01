В Киеве эвакуируют тысячи людей с Центрального вокзала [ Редактировать ]
Вечером 1 ноября в Киеве началась массовая эвакуация на Центральном железнодорожном вокзале. Уже эвакуировали около двух тысяч пассажиров и 200 человек персонала.
Также перекрыты подземные переходы, сообщает издание gazeta.ua.
Уточняется, что эвакуацию проводят с обеих сторон Южной и Центральной части вокзала.
"Позвонил неизвестный на линию 102 и сообщил о заминировании железнодорожного вокзала. На место прибыли взрывотехническая служба, кинологи, пожарные, медики. Проводят эвакуацию", - цитирует издание сообщения СМИ.
Отмечается, что станция метро "Вокзальная" открыта и посадка пассажиров там продолжается.
Несколькими часами ранее массовая эвакуация произошла в центре Днепра.
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