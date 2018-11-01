Уже эвакуировали более 2 тысяч человек. Илл.: zagranitsa.com

Вечером 1 ноября в Киеве началась массовая эвакуация на Центральном железнодорожном вокзале. Уже эвакуировали около двух тысяч пассажиров и 200 человек персонала.

Также перекрыты подземные переходы, сообщает издание gazeta.ua.

Уточняется, что эвакуацию проводят с обеих сторон Южной и Центральной части вокзала.

"Позвонил неизвестный на линию 102 и сообщил о заминировании железнодорожного вокзала. На место прибыли взрывотехническая служба, кинологи, пожарные, медики. Проводят эвакуацию", - цитирует издание сообщения СМИ.

Отмечается, что станция метро "Вокзальная" открыта и посадка пассажиров там продолжается.

Несколькими часами ранее массовая эвакуация произошла в центре Днепра.