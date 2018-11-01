Меркель объяснила свой отказ от политики [ Редактировать ]
Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила свое заявление об уходе с поста главы немецкого правительства после окончания нынешнего срока.
По ее словам, это было сделано для того, что новые молодые политические лидеры могли взять на себя ответственность и заявить о своих взглядах, передает "Интерфакс-Украина".
"Необходимо когда-то сказать, что пусть уже другие возьмут на себя ответственность. Меня четвертый раз выбрали канцлером, я 13 лет на этом посту… Я сделала это заявление, чтобы дать возможность другим, молодым, выразить свои мысли и подготовить партию к следующим выборам во главе с другими лидерами", - сказала она на встрече с украинскими студентами в Киеве 1 ноября.
Меркель считает, что, люди хотели бы видеть действия, направленные на улучшения их жизни, а не дискуссии о разных позициях внутри партий ХДС/ХСС.
На этой же встрече Ангела Меркель назвала самые важные реформы для Украины.
по теме
Ангела Меркель прибуде в Україну
В Київ приїде одна з найвпливовіших жінок світу - Канцлер Німеччини Ангела Меркель
Ангела Меркель відвідає Україну
У Київ Меркель прилетить після своєї гучної заяви про намір поетапно піти з великої політики
Ангела Меркель заговорила по-украински (видео)
Канцлер Германии Ангела Меркель заговорила на украинском языке во время встречи с Петром Порошенко
Канцлер Німеччини прибуде до Києва
Сьогодні до Києва приїде Ангела Меркель. Федеральна канцлерка Німеччини відвідає українську столицю на запрошення президента України Петра Порошенка
Ангела Меркель відвідає Київ
Сьогодні до Києва приїде Ангела Меркель. Федеральна канцлерка Німеччини відвідає українську столицю на запрошення президента України Петра Порошенка
У Німеччині обговорюють заяву Ангели Меркель про відставку
В офісі канцлера все без змін. Ангела Меркель за давно затвердженим розкладом приймає прем'єра Ефіопії. У владних кабінетах роблять вигляд - все нормально. Втім, у кулуарах тільки й розмов про рішення канцлера поетапно піти з великої політики